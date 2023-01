Welke roemruchte Twentse familiebedrijven zijn er nog over? (en deze 5 verdwenen er wel)

Twentenaar met Indische roots Toon Faulhaber (71) krijgt ondanks alles geen genoeg van Hollandse liedjes

BORNE - Cool? Niet echt. Het was voor Toon Faulhaber (71) meer een moetje. Maar hij is de Nederlandstalige liedjes van weleer gaan verduren. En dus houdt hij begin volgende maand een Hollandse Middag in het kulturhus. „Ik gok op het oh-ja-effect.”

6:00