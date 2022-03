Wens eerste stadsdichter van Hengelo gaat in vervulling: plaquette ‘De Beken’ onthuld

Voorzitter Bert Otten van ‘Paradiso van het Oosten’ stapt over naar De Slinger: ‘Metropool is van iedereen, dat moet je koesteren’

HENGELO - Bert Otten was acht jaar voorzitter van poppodium Metropool. Dat is twee keer vier jaar en daarna moet je weg. Hij had best wel langer willen blijven, maar hij is alweer met wat nieuws bezig. Otten (58) is de verse voorzitter van De Slinger. Oók mooi!

26 maart