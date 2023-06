WhatsAppfraude in Twente: Manu7B, zoon van succesvolle zakenman, regelde katvangers en geldezels

Dit kun je komend weekeinde doen in Enschede: kunst, hoogvlie­gers en met een handdoekje naar de naturisten­cam­ping

Twintig zieke of gehandicapte kinderen kiezen op zaterdag 10 juni op Twente Airport met het vliegtuig het luchtruim kiezen tijdens Wheels and Wings op en rond het vliegveldterrein. Even de zorgen van alledag vergeten, dat wat de organisatie van Wheels and Wings wil voor de kinderen. Naast de vluchten boven Twente kunnen kinderen op Twente Airport op de foto met een Ferrari of andere bezienswaardige sportwagen. Ook wordt met vijftig auto’s vanaf het vliegveld de rally Ronken en Vonken gereden. De tocht van 150 kilometer voert door delen van Twente en doet een groot aantal markante plekken aan in de regio. De finish en feestelijke afsluiting is later weer op het vliegveld.