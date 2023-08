Wibi Soerjadi over keelgrijpincident in Twente: ‘Je komt niet aan anderen, we zijn toch volwassen?’

Goors paar redt net vege lijf in Slovenië maar verliest splinter­nieu­we caravan en e-bikes

Henny ten Buuren (71) en haar vriend John Hackman (72) uit Goor hebben ternauwernood de ‘watersnoodramp’ in Slovenië overleefd. Maar hun splinternieuwe caravan van dik 30.000 euro en twee vrijwel onbereden e-bikes raakten ze kwijt in het kolkende water. „Als we tien minuten later waren geweest…”