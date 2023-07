Wie neemt stokje over van rolstoeltennisser Maarten uit Goor en wordt Held van de Hof?

Mika, Stan, Tygo en Lars zijn nu officieel echte Hengelose helden’: ‘Er is niks mis met die koppies’

Wat maakt iemand tot een echte held? Dat ’ie ook durft te huilen. Het was maar goed dat Lars dat even deed. Want de 112-centralist hoorde hem, besloot mede-held Stan daarom toch serieus te nemen en een ambulance naar de 95-jarige vrouw te sturen die zo lelijk was gevallen.