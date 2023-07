Wie waren de vier jonge oorlogsslachtoffers uit Beuningen? ‘Die families hebben zó veel meegemaakt’

Steeds meer Twentena­ren overleven het hospice: ‘Zorgsys­teem is ziek op alle fronten’

Twentse hospices hebben vorig jaar tenminste 18 bewoners noodgedwongen weer uitgeplaatst. Het ging met pijn in het hart. De bewoners kwamen binnen met het idee dat ze zouden sterven. Maar ze knapten op. Het gebeurt steeds vaker dat terminaal zieken langer dan drie maanden in het hospice wonen. „Dit is een enorm dilemma.”