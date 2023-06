Wijnen uit heel Europa proeven in Markelo: ‘Blijft de smaak hangen? Dan is het goede wijn’

Degradatie past bij pijnlijk verlopen seizoen Excelsior’31: ‘Terwijl ik vind dat deze club in de top van de derde divisie thuishoort’

Het is over en uit. De eerste ronde van de nacompetitie bleek meteen het eindstation voor Excelsior’31: de ploeg degradeerde en speelt komend seizoen in de vierde divisie. „Ongelooflijk zonde, want ik vind dat deze club in de top van de derde divisie thuishoort.”