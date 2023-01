Windmolens in Noord Deurningen? Omwonenden zien het niet zitten: ‘Wij Twentenaren beseffen niet hoe mooi het hier is’

De gemeente Dinkelland heeft twee zoekgebieden voor windenergie aangewezen die de komende tijd ‘verfijnd’ worden. Een zoekgebied ‘Saasveld’ en een zoekgebied ‘Denekamp/Noord Deurningen’. Voor laatstgenoemd gebied werd dinsdag een informatiebijeenkomst gehouden. Om omwonenden en andere geïnteresseerden bij te praten. Want het is natuurlijk wel wat, dat je als buurtbewoners in de toekomst misschien een 250 meter hoge windturbine in je achtertuin hebt staan.

Guus Roelink is één van die buurtbewoners. En blij is hij niet met de plannen, al begrijpt hij dat er wat moet gebeuren. Hij besloot zich dinsdag aan te melden bij de klankbordgroep die hierover in gesprek zal gaan met de gemeente. „Waar ik me aan irriteer, is dat er vastgehouden wordt aan twee kleine stroken land waar windmolens ‘geplaatst zouden kunnen worden’. Terwijl ik, samen met andere buurtbewoners, liever zie dat ze langs de Vrijdijk bij de Duitse grens komen te staan. Mochten ze er daadwerkelijk komen.”