Wisseling van de wacht bij D66 Oldenzaal: Mari moest te veel ballen hoog houden en geeft het stokje door aan Maarten

Droomstart van eerste seizoen in MX2 voor motorcros­ser Rick Elzinga uit Zenderen: ‘Konings­klas­se is mijn einddoel’

Rick Elzinga (21) klinkt nog wat slaperig aan de telefoon, maar dat is ook niet zo gek. Na een lange vlucht vanuit Argentinië kroop de motorcrosser uit Zenderen woensdagochtend om één uur in zijn bed. Om eindelijk bij te komen van de spectaculaire openingsronde van het WK in de MX2 in Zuid-Amerika.