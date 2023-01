Wisselstoring tussen Almelo en Hengelo opgelost, treinen naar FC Twente rijden weer

Harmen Hoek de snelste op 10 km van eerste Woolde­resloop in Hengelo

HENGELO - Met ruim 600 lopers is zondag de eerste Woolderesloop uit de reeks van vier van start gegaan. Op de 10 kilometer ging bij de heren Enschedeër Harmen Hoek met een rappe tijd van 31.47 minuten als eerste over de streep. Zijn plaatsgenoot Isis Besselink was bij de vrouwen de snelste (43.01 minuten).

