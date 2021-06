Woede en verdriet om doodgeslagen kittens in Hengelo: ‘Vermoord en als afval gedumpt’

Heibel in het zwembad: Geschillen­com­mis­sie moet beslissen in conflict ouders en Hengelose zwemschool

15 juni HENGELO - Klachten over onder water duwen, schreeuwen tegen kinderen, ze in de nek grijpen en angst zaaien. Aangiftes over en weer. Zwemschool Zin in Zwemmen zit al een tijdje in zwaar weer. De Geschillencommissie voor Consumentenzaken moet opheldering verschaffen.