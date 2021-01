Woning beschoten in Hengelo, politie doet onderzoek

Als Hengelo Beckum niet wil laten uitsterven, zijn er zeker vijftig woningen extra nodig, zegt de stuurgroep

5 januari BECKUM - Dit jaar moet duidelijk worden wanneer de schop de grond in gaat voor de eerste nieuwe woning in Beckum. Maar daarmee is de strijd nog niet gestreden. Want waarom wordt het dorp niet genoemd in de nieuwe woonagenda van Hengelo?