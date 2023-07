Woningcorporatie Welbions sloopt straks zeven flatgebouwen in Hengelo: ‘Noodzakelijk’

Bij vervallen Berg en Dal in De Lutte staat alles in de startblok­ken, maar aannemer wacht nog op groen licht

Het is veel Luttenaren een doorn in het oog: het voormalige Hotel Berg en Dal bij de entree van het dorp. Het pand staat al een tijd leeg, de plannen voor woningbouw liggen er, maar toch moet er nog even gewacht worden.