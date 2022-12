Woningspeculanten taboe in drie Hengelose wijken, maar of dat voldoende is?

Het inloophuis Hengelo, voor wie warmte en gezellig­heid zoekt: ‘Alsof je bij kennissen op bezoek bent’

HENGELO - Het inloophuis aan de De Wetstraat oogt van buiten als zomaar een woonhuis. Maar dat is het niet. Binnen vinden mensen die min of meer buiten de samenleving staan er een warme plek en gezelligheid. „Het is alsof je bij kennissen op bezoek bent.”

15 december