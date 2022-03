Woonkamer Zenderense Herna ruikt als een parfumerie: allemaal spullen voor Oekraïense vrouwen

Voormalig stadskan­toor Hengelo in beeld voor opvang statushou­ders

HENGELO - Het voormalige stadskantoor aan de Hazenweg is bij de gemeente nadrukkelijk in beeld als opvanglocatie voor statushouders. Het gaat om tijdelijke bewoning. Daarvoor is subsidie bij het rijk aangevraagd. Alternatieve huisvesting is voorzien in Veldwijk. Samen met Welbions wil de gemeente daar de mogelijkheden voor tijdelijke woningen onderzoeken. Eind van dit jaar zou de huisvesting gereed moeten zijn.

21 maart