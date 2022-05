Zaterdag volop ‘reuring’ in Hengelose centrum

De kudde schapen - inclusief hond en herder - maakt deel uit van het omvangrijke programma van Reuring in de Stad. Oorspronkelijk begonnen in 2016 als eenmalig evenement ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de Hengelose warenmarkt. „Maar we kregen van de centrumondernemers, het centrummanagement en de markt de vraag om het ieder jaar te organiseren”, zegt organisator Erik Harmsen. Volgens hem is Reuring in de Stad een flinke publiekstrekker. Bij voorgaande edities was het centrum met 30.000 bezoekers gezellig druk.