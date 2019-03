Ze is vertrokken: Amira uit Hardenberg gaat uit ‘vliegschaamte’ elektrisch van Hengelo naar Rome

Opstellers ouderenma­ni­fest uitgeno­digd door Twentse zorginstel­lin­gen: ‘Fantas­tisch’

10:21 HENGELO/ALMELO - Twentse zorginstellingen TriviumMeulenbeltZorg en ZorgAccent hebben Marit de Jong en Wouter Smink uitgenodigd naar aanleiding van het verhaal in onze krant over het manifest ‘Geef ouderen hun stem terug’. Het duo uit Twente woonde ruim twee jaar samen met ouderen in een verzorgingshuis in Utrecht en schrok van wat ze aantroffen. Ze stelden samen met een groep jongeren een manifest op om Nederland wakker te schudden: “Het systeem is kapot.”