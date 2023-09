Zeer grote brand in pand op industrieterrein in Borne, knallen gehoord

Hans levert koud- en warmbuffet van 1468 euro voor bruilofts­feest, maar er is geen gast te bekennen

Hoever een oplichter gaat voor geld? Verdachte Johan S. gaat ver, heel ver. Hans Pillen, horecaman in Lichtenvoorde, kan er over meepraten. Maar wat S. de hoteleigenaar in de Achterhoek flikte is nog niets vergeleken bij wat hij in Enschede uithaalde.