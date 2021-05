Zeer grote brand verwoest loods bij Knol Papierrecycling in Hengelo

Auto raakt van de weg in Hengelo en belandt op de kop in bosjes

23 mei HENGELO - Een automobiliste is in de nacht van zaterdag op zondag de macht over het stuur verloren. Door een nog onbekende oorzaak is de auto dwars over de Oldenzaalsestraat in Hengelo gereden. Dit ging echter zo hard, dat de auto op de kop in de bosjes is beland.