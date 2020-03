Ziekenhuisapotheek redt 3-jarige hartpatiënt Finlay uit Hengelo met goedkope variant medicijn

Drugs liggen tussen de kazen in Hengelo, maar de kaasboer weet van niets

10 maart In een kaasopslag achter een vrijstaande woning in Hengelo heeft de politie maandag een laboratorium voor de productie van synthetische drugs ontmanteld. De inval had plaats in het kader van een groot onderzoek van de politie in Den Haag. Vier personen zijn aangehouden.