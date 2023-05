Zijn technici zijn als de wegenwacht in machineland: bij pech zijn ze onderweg

Sterren van de toekomst deze week te zien bij Twentsche Golfclub in Ambt Delden

De Twentsche Golfclub staat op het punt een ‘once in a lifetime’-ervaring te beleven. De vereniging op landgoed Twickel is deze week gastheer van een prestigieus toernooi van de Europese competitie, waarvoor strenge eisen gelden. „Het is keihard werken, maar we zijn supertrots.”