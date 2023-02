Zilveren Zweetdruppel voor Michel Plettenburg

Hij vervulde zijn taak met verve, vertelde voorzitter René Velthuis van de Othmarridders de verraste Plettenburg. Onder zijn leiding werden diverse ontwikkelingen in gang gezet waarmee de Zittingsavonden steeds meer naar een hoger niveau werden getild. In de Zittingscommissie was hij ook een van de drijvende krachten achter de creatieve commissie. Hij was begeleider van tal van buutreedners en artiesten op de Zitting. Michel Plettenburg was in 2007 adjudant van prins Hans van Benthem. Daarna trad hij toe tot de Senaat, een club van oud-adjudanten.