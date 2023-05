Zo haalt Kees Schafrat de grootste namen naar Twente, en houdt hij zijn netwerk in stand

Enschedeër M. (35) over wilde achtervol­ging en aanval op pizzabezor­ger: ‘Het was gewoon flapdrol­len­ge­drag’

Als Omar M (35) uit Enschede niet onder invloed van drank of drugs is, is hij iemand met wie goed te praten valt. Maar als hij wel gebruikt, dan is M. ‘gewoon een klootzak’. Zo vat rechter Dennis van den Berg de strafzaak tegen M. samen.