Zo maak je binnen 10 minuten je eigen mondmasker, ‘heel simpel’

De instructie, die sinds maandagmorgen online staat, is ontwikkeld in samenwerking met Buurtzorg. „Er gaat veel aandacht naar de tekorten bij ziekenhuizen, maar ook in de wijkverpleging is het gebrek aan mondmaskers groot", zegt Marc van Harten van Educared. Het gaat daarbij om zogenoemde chirurgische mondmaskers, in een papieren en een herbruikbare stoffen variant.