Zo vader, zo zoon: sik Hans (50) en Groothertog Brent (22) gaan dit jaar voorop bij de Waterpönskes uit Tilligte

Deurningen houdt carnaval voor mensen met een beperking: ‘Gek dat zo’n feest er niet is’

DEURNINGEN - Deurningen krijgt het grootste carnavalsfeest van Twente voor mensen met een beperking. Op de donderdag voor het carnavalsweekeinde worden in totaal zo’n 400 mensen verwacht in de grote feesttent die dan op het St. Plechelmusplein in het dorp staat. „Het wordt één groot feest.”

18:30