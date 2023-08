Zomervakantie in Twente: ‘De gasten? Die zijn met de noorderzon vertrokken’

Wim Averdijk is de eigenaar van de boerencamping Koelert bij Diepenheim, geopend in 1998. Hij maakt een dubbelzinnige opmerking. Waar de gasten zijn gebleven? „Die zijn met de noorderzon vertrokken.” Waren de 25 plekken op de SRV-camping vorige week nog stuk voor stuk bezet, nu staat er maar een enkele caravan. Glanzend van de regen. Maar na de finish van de fietsvierdaagse in Deepn en herhaalde ‘zonsverduisteringen’ door donkere wolken is Koelert in recordtijd leeggestroomd. Alleen tussen buien door schijnt even de (noorder)zon... Wisselvallig.