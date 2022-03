Zoon (28) voor rechter na gewelddadige confrontatie met zijn vader in Hengelo

Romano (21) uit Hengelo ging als geldezel voor het ‘snelle geld’, maar nu dreigen voor hem celstraf en torenhoge schulden: ‘Ik ben dom geweest...’

HENGELO/ALMELO - De verleiding van ‘gratis geld’, hij kon het niet weerstaan. Toen Romano uit Hengelo als 18-jarige gevraagd werd of iemand zijn bankpasje mocht gebruiken in ruil voor 100 euro, toen zei hij: ‘Ja’. Het was het begin van een avontuur in de criminaliteit, met veel transacties en vage figuren. En hij beschermt ze nog altijd, zelfs nu er voor hem een celstraf dreigt. „Ik noem geen namen.”

25 maart