Zorgen Hengelose SP over misstanden bij kamerverhuur

Tijdsgewricht

Mulder: „Je ziet dat mensen op een of andere manier onveilig, soms onwettig wonen. Soms wordt er illegaal verhuurd. Ik ben bang dat we dit in het huidige tijdsgewricht vaker zullen zien”, constateert de SP‘er. Hij wil van de burgemeester weten wat de huidige stand van zaken is op het gebied van handhaving bij illegale bewoning. „Slachtoffers zijn vaak de mensen die er wonen”, aldus Mulder. „Tussen de regels door las ik ook dat er een soort legalisering is. Dat vind ik een tendens die we niet moeten willen.”