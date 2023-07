Zoutwinning: laveren tussen landelijke belangen en lokale onrust in en rond Haaksbergen

Oordelen over de zoutwinning in Haaksbergen is het laveren tussen landelijke economische belangen en lokale zorgen over een veilige leefomgeving. Hoe belangrijk is zout voor deze regio? De cijfers en feiten op een rij. En wat is de rol van Bernard Wientjes, door de minister naar het oosten van het land gestuurd? Wordt het besluit uitgesteld?