Zwarte piet loopt nog mee in Hengelose wijk de Noork maar wel voor de laatste keer

Het is - als vanouds - een kleurrijk gezicht, de intocht van Sinterklaas in de wijk de Noork. Gezeten op een rustige schimmel maakt de sint zijn intocht in de wijk. Maar de goedheiligman heeft dit jaar bijzondere begeleiders. Zowel zwarte pieten als roetveegpieten bevinden zich in zijn gezelschap. Dezelfde ‘tweekleurige’ pieten en dezelfde goedheiligman zijn een week geleden eveneens welkom geheten in de wijk Slangenbeek.