Zweten voor Beweegschuur Nije Stichting: squats en push-ups leveren veel geld op

38 miljard, dat lijkt heel veel. Voor sommigen

Die 38 miljard euro winst. Die we als Shell binnen hebben weten te harken. Dat lijkt heel veel geld. Voor sommigen. Dat snappen wij ook wel. Dat er van die sommigen rondlopen die bij 38 miljard euro winst denken: ‘Dat lijkt heel veel geld!’ Terwijl. Het is nogal relatief. Want die 38 miljard winst. Daar moeten natuurlijk nog wel wat kosten vanaf. Niet zo heel veel. Eigenlijk niks. Want ja. Die 38 miljard. Dat is de winst. Maar toch. Je hebt altijd het potje ‘Onvoorzien’. En de jonge vriendin.

12:12