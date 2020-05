Zwollenaar met mes belaagt pedo-activist, logé met honkbalknuppel voorkomt steekpartij

Video Twentebad Hengelo staat vol ongeduld klaar op ’t startblok

5 mei HENGELO - De laatste jaren is er flink verbouwd in en rond het Twentebad. En net nu het Hengelose zwembad helemaal klaar is voor een nieuw buitenseizoen, gooit corona roet in het eten. „Als we groen licht krijgen, zijn we binnen een paar dagen open”, zegt badmanager Ilija Melisie.