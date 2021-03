De asbestberg groeit, en niemand durft zich te branden aan een oplossing

Column Donderdag komt mijn elektri­sche auto en dus ben ik nu naarstig op zoek naar een MSP. Een wát?

25 augustus Terwijl verslaggever Leo van Raaij komend jaar gaat onderzoeken hoe schoon of vervuild Oost-Nederland is, tuft hij zelf in een ‘vieze’ diesel rond. Wat zijn de alternatieven als je geen Tesla kan kopen? Volg Leo’s zoektocht in onze column.