De duobak in dubio: hoe afvalscheiding op straat beter zou kunnen

videoJe ziet ze in steeds meer winkelgebieden: speciale duobakken. Waar je afval kan scheiden in verschillende compartimenten. Toch is lang niet elke gemeente overtuigd, omdat alsnog veel afval in de verkeerde bak belandt. Hoe zou dit beter kunnen?

Wie buiten op straat iets wil weggooien, kan op steeds meer plekken terecht bij een speciale duobak. Die heb je in verschillende soorten en maten, maar overal is het idee hetzelfde: twee compartimenten, om afval te kunnen scheiden. PMD (plastic verpakkingsafval, blikjes en drankpakjes) in het ene compartiment; het overige - het restafval - in het andere.

Volledig scherm De duobakken zoals die in Deventer zijn geplaatst. © gemeente Deventer

Zuiver

Het idee voor zo’n duobak klinkt bijna logisch, maar werkt het ook? Dat is de vraag die sommige gemeenten nog weerhoudt om over te stappen. Want hoe zorg je ervoor dat afvalstromen zo zuiver mogelijk blijven? Dat mensen het plastic ook echt in het plasticcompartiment gooien, en niet bij het restafval. En vice versa.

In het centrum van Deventer bijvoorbeeld, zijn eind vorig jaar meer dan vijftig van deze nieuwe prullenbakken van fabrikant Bammens geplaatst. Kosten: 65.000 euro. Soortgelijke duobakken staan in onder meer Zwolle, Zelhem, Hellendoorn en Nijverdal. In Deventer ging eerst een proef met een kleiner aantal van deze duobakken vooraf, zegt Jacqueline van de Vlekkert van Circulus-Berkel, het bedrijf dat in opdracht van de gemeente Deventer het afvalbeheer regelt. Met die proef werd gekeken hoe mensen zouden reageren. ,,Wat mensen thuis al doen, willen we hiermee doortrekken. Mensen scheiden thuis immers ook. De resultaten van de proef waren hoopgevend.”

Volledig scherm Raymond Wiches van Circulus-Berkel controleert een PMD-zak van een duobak in Deventer. De ruim vijftig PMD-bakken in het centrum van Deventer worden vier keer per week geleegd. © Judah Bolink

Praktijk

Hoopgevend. Dat betekent dat ‘we’ er nog niet zijn. Hoe gaat het in de praktijk? Op een maandagochtend stappen we bij Raymond Wiches van Circulus-Berkel in zijn bus. Wiches is één van de medewerkers die met busjes de nieuwe afvalbakken legen. Vier keer per week doet hij of een collega een ‘PMD-ronde’. Dan worden alléén de nieuwe PMD-bakken geleegd van de duobakken; de restafvalcompartimenten volgen bij een andere ronde met een andere bus. Wiches: ,,Als we het restafval tegelijk zouden meenemen, dan denken mensen juíst dat alles op een hoop belandt. Dat beeld willen we bewust niet creëren.”

Naast zijn stuur in zijn bus heeft Wiches een tablet met speciale software. Het programma laat met rode stipjes zien welke afvalbakken hij tijdens een ronde moet legen. Is hij bij zo’n afvalbak, dan kan hij zijn bevindingen doorgeven via een paar handelingen. Als hij alles heeft ingevuld, kleurt het stipje groen. ,,Ik denk dat een gemiddelde zak voor driekwart is gevuld met afval wat erin hoort”, zegt hij.

Volledig scherm De PMD-opbrengst vanuit de duobakken wordt geleegd op het recycleplein aan de Westfalenstraat in Deventer. De zakken worden bij een PMD-berg geschoven die vervolgens in containers verdwijnt, om richting Rotterdam te worden verplaatst. © Judah Bolink

Na het legen van in totaal 39 bakken is hij klaar met zijn ronde. In elke geleegde bak heeft hij een nieuwe zak geplaatst. Enkele zakken zijn ‘afgekeurd’, zoals Wiches het noemt. Dan zit er te veel huisvuil of ander afval tussen wat er niet in hoort. Van wijnflessen tot kattengrit en van schoenen tot spijkerbroeken. Wiches stelt vast dat je van alles tegenkomt in een PMD-duobak, ‘al weten de meeste mensen wel hoe het moet’. Alles belandt achterin de laadbak. ,,De zakken breng ik naar ons recycleplein. Daar belandt het op de PMD-stapel, een enorme berg met ook de PMD-zakken van huishoudens. Dit alles gaat naar het sorteercentrum van Suez in Rotterdam.”

Gebruik een reminder

Hoe zou het beter kunnen? Liza Luesink, gedragsdeskundige en directeur van Duwtje, een onderzoeks- en adviesbureau voor gedragsverandering in Zutphen, stelt dat áls mensen in een oogopslag zien dat ze moeten kiezen tussen restafval of PMD, veel mensen de juiste keuze zullen maken. En daar gaat het al fout in Deventer, want je ziet maar één kant van de prullenbak.

,,Afhankelijk van welke kant je komt lopen, gooi je het wel of niet in de goede bak. Zie je bijvoorbeeld alleen de kant van restafval, dan kan het zijn dat je niet weet dat er aan de andere kant plastic kan worden weggegooid. Je verwacht het ook niet, omdat het nooit zo is geweest. Een oplossing kan een reminder zijn: maak duidelijk dat plastic en blikjes aan de andere kant moeten. Belangrijk hierbij is om geen ontkenningen te gebruiken. Als we snel lezen, verwerkt ons brein die niet. ‘PMD niet hier’, vergroot de kans dat er alsnog PMD in belandt: je ziet alleen ‘PMD hier’.

Volledig scherm De duobak in het centrum van Nijverdal, waarbij van verschillende kanten te zien is dat het gaat om twee verschillende bakken. © Han Haveman

Volgens Luesink is het daarnaast belangrijk om transparant te zijn, om te laten zien wat er met het gescheiden afval gebeurt en wat er zoal van gemaakt kan worden. ,,Dit kan mensen het gevoel geven dat het zinvol is wat ze doen. In Nijmegen rijden bijvoorbeeld bussen op biogas afkomstig van het gft-afval uit de regio. Door dit op de bussen en afvalwijzer kenbaar te maken kun je het gevoel van impact door te scheiden onder bewoners stimuleren.”

Complimentjes