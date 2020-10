Landbouwgif mogelijk gevaarlijker dan gedacht: groot onderzoek naar risico’s

Het landbouwgif dat veel boeren op hun land gebruiken is mogelijk veel gevaarlijker dan gedacht. De Europese testmethoden voor landbouwgif zijn bijna 30 jaar oud en de echte risico’s worden daarbij niet in kaart gebracht.

In Nederland wordt jaarlijks ongeveer 9 miljoen kilo landbouwgif op akkers en in kassen gebruikt. De testmethoden voor die pesticiden zijn in de jaren negentig van de vorige eeuw ontwikkeld. Volgens de Wageningse hoogleraar Violette Geissen brengen deze testen niet de daadwerkelijke risico’s van pesticiden in beeld. Zij doet sinds 1 september in opdracht van de Europese Commissie 5 jaar lang onderzoek naar de werkelijke effecten van pesticiden op mens, dier en milieu.

Quote De testen geven geen beeld van de wérkelijke risico’s Violette Geissen, hoogleraar

Geissen zegt dat het testbeleid op de schop moet, zowel wat betreft de toelating van pesticiden op de Europese markt als qua voedselanalyses. Ze wijst erop dat wetenschappelijke onderzoeken herhaaldelijk de schadelijkheid van glyfosaathoudende producten als Roundup aantoonden, zoals blijkt uit een studie van de Nederlandse hoogleraar Ariena van Bruggen. Maar die onderzoeken maken niet of nauwelijks deel uit van de testen en modelberekeningen van de Europese voedselautoriteit EFSA. „De testen geven geen beeld van de wérkelijke risico’s”, zegt Geissen.

Aangetroffen op voedsel

Pesticiden verplaatsen zich door de lucht en via water, maar worden ook aangetroffen op voedsel. Daarbij wordt voor elk pesticide een grenswaarde gehanteerd, maar de totale hoeveelheid pesticiden in en op voedsel kent geen beperking. De EFSA vond in een monster van goji-bessen bijvoorbeeld 21 verschillende residuen van bestrijdingsmiddelen. Deze cocktails van pesticiden vormen een onbekend risico.

Quote De stof glyfosaat is zo’n stof die nu opnieuw wordt beoordeeld Violette Geissen, hoogleraar

,,Dat de gezamenlijke Europese beoordelingsmethodiek van gewasbeschermingsmiddelen al zo’n 25 jaar bestaat is eerder een verworvenheid dan een kritiekpunt. Ons Wetboek van strafrecht is in 1886 ingevoerd en dat het nog steeds bestaat is voor de doorsnee burger geen diskwalificatie, zo reageert het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen (CTGB) op de kritiek. Die organisatie is verantwoordelijk voor het toelaten van bepaalde pesticiden in ons land.

Glyfosaat opnieuw beoordeeld

Het CTGB wijst erop dat er wel degelijk stoffen niet worden toegelaten als op basis van nieuwe wetenschappelijke inzichten blijkt dat ze schadelijk zijn. Ook gewasbeschermingsmiddelen worden geregeld tegen het licht gehouden. ,,De stof glyfosaat is zo’n stof die nu opnieuw wordt beoordeeld. De concept-beoordeling wordt door EFSA gepubliceerd en op dat moment (medio 2021) is het voor iedereen nog mogelijk om studies aan te bieden die relevant kunnen zijn. Dat geldt ook voor de studies van professor Geissen.”

Boerenorganisatie LTO laat in een reactie weten dat het niet aan hen is om op de kritiek van Geissen te reageren.

Zaterdag op deze site meer achtergronden over het verzet tegen landbouwgif in Oost-Nederland