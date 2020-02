Last van vieze lucht? Laat het ons weten

MELDPUNTMaakt u zich weleens zorgen om de lucht die u inademt of zit u regelmatig in de stank van anderen? Vult u dan onze mini-enquête in over luchtkwaliteit.

Schone lucht is belangrijk voor uw gezondheid, maar op tal van plekken is de luchtkwaliteit niet altijd goed. Wij van Het Schone Oosten, de onderzoeksredactie van de regionale kranten de Gelderlander, de Stentor en De Twentsche Courant Tubantia, willen het graag weten als u last heeft van vieze lucht in en om uw huis. Of het nu gaat om frituurlucht van de cafetaria naast uw huis, de buurman die geverfd hout in zijn kachel verbrandt, uitlaatgassen van het drukke verkeer door uw straat of een stinkende fabriek op een nabijgelegen bedrijfsterrein die u in uw tuin ruikt: meld het ons.

Alle meldingen op een kaart

In onderstaande peiling kunt u aangeven welke overlast u ervaart, hoe vaak en waar dat is. Zo krijgen we een indruk van de luchtkwaliteit in Oost-Nederland, van waar sprake is van schone en minder schone lucht. Daarmee kunnen we onderzoek doen naar bronnen van de overlast. Desgewenst kunt u bijbehorende foto’s en documenten bijvoegen en een toelichting geven. Deze informatie zal niet worden vertoond op de kaart.

Wij vragen u uw postcode in te vullen om zo uw melding op de kaart te kunnen plaatsen. Dit zal gebeuren op straatniveau. Uw melding is niet te herleiden naar uw huisnummer. Wij willen graag uw e-mailadres weten om contact te kunnen opnemen, mocht uw melding vragen oproepen. Desgewenst kunt u ook uw telefoonnummer vermelden onder het kopje ‘toelichting’.

Hieronder de kaart met alle meldingen. Daaronder kunt u uw overlast invullen.

