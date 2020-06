Lucht in huis vaak ongezond, blijkt uit groot onderzoek van TNO

Fijnstof­spe­ci­a­list TNO is duidelijk: ‘In elk huis hoort een fijnstofme­ter’

20:38 DELFT - ‘Blijf binnen!’, is de boodschap heden ten dage uitgevent wordt. Jammer alleen dat het in huis ook niet altijd zo gezond is, blijkt uit een onderzoek van TNO. Er is echter wat te doen aan een slecht binnenklimaat.