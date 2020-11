Oost-Nederland is dé dumpplek van vieze grond en vervuild slib, en de weerstand ertegen groeit

Lood in het water: voor veel scholen is niet bekend hoe schoon het drinkwater is

19 februari Tientallen gemeenten en schoolbesturen in Oost-Nederland nemen het zekere voor het onzekere als het gaat over lood in drinkwater. Zij laten gebouwen die worden gebruikt door jonge kinderen, zoals scholen en sportzalen, onderzoeken op de aanwezigheid van oude loden leidingen of hebben dit onlangs gedaan.