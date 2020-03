Positief effect coronacrisis: de lucht in ons land wordt er schoner door

Minder auto’s op de weg, een enorme daling van het vliegverkeer en de scheepvaart en fabrieken die minder produceren. De economische impact van de coronacrisis is enorm, maar het milieu en met name de luchtkwaliteit varen er wel bij: minder uitstoot van kooldioxide, stikstofdioxide en fijnstof. Dat werd eerder al duidelijk in China.

Volgens RIVM-onderzoeker Joost Wesseling, gespecialiseerd in vooral de luchtkwaliteit, is de conclusie dat de lucht ook in Nederland schoner wordt, veilig te trekken. „Minder activiteit geeft een lagere uitstoot van vervuilende stoffen”, zegt hij. Al plaatst hij wel kanttekeningen bij de plaatjes die bijvoorbeeld via sociale media verspreid worden van satellietmetingen door het Nederlandse Tropomi-instrument.

Effecten

Dat instrument meet dagelijks wereldwijd de concentraties van vervuilende stoffen. Eerder al gingen de beelden rond van de daling van stikstofdioxide (NO2) in China, recent kwamen daar de beelden van Noord-Italië bij. Ze werden gepost door onder anderen onderzoeker Henk Eskes van het KNMI.

„In China zagen we een daling van de concentraties van ongeveer 35 procent ten opzichte van 2019. Voor individuele steden liep dit op tot 50-60 procent”, zegt Eskes. „In Milaan is de concentratie NO2 in eind februari en maart ongeveer 40 procent lager dan dezelfde periode vorig jaar.”

Grote verschillen

Hij verwacht dat Tropomi de komende weken hetzelfde effect zal meten in Nederland. „Stikstofdioxide blijft maar even in de lucht, dus je ziet snel welke effecten een vermindering van de uitstoot geeft. Wat je vandaag uitstoot is morgen alweer weg.”

Zijn collega Wesseling van het RIVM nuanceert het idee dat via de satellietmetingen nu al onderbouwde conclusies te trekken zijn. „Ook bij Tropomi zie je van dag tot dag grote verschillen. De luchtkwaliteit is van veel factoren afhankelijk, zoals de windrichting, hoe hard het waait en wat bijvoorbeeld de kwaliteit is van de lucht die wordt aangevoerd. Het is lastig nu al te zeggen of die plaatjes representatief zijn.”

Overtuigd