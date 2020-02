Tweede Kamer stemt in met landelijk verbod op varend ontgassen

Eerder bleek uit onderzoek van de Stentor dat schepen regelmatig op de Gelderse rivieren hun tanks ontgassen. Bemanning, omwonenden en het milieu worden daardoor blootgesteld aan giftige stoffen.

Provinciaal verbod

De provincie Gelderland heeft deze praktijken al in 2018 verboden, maar in de praktijk bleek dit moeilijk te handhaven. Bovendien geldt het verbod volgens minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat niet op de grote rivieren. Zij is voorstander van een internationaal verbod, om te voorkomen dat schepen in andere landen alsnog hun ruimen ontgassen in de lucht.

Ontgassen is nodig voordat andere stoffen in de tanks geladen kunnen worden. Het meest worden schepen ontgast tussen de havens van Antwerpen, Rotterdam en Amsterdam. Op dit moment is het al niet meer toegestaan te ontgassen in dichtbevolkt gebied en bij bruggen en havens.

Zes landen moeten instemmen

De Tweede Kamer wil dat het verbod deze zomer ingaat, bleek eerder. Of dat haalbaar is kan de minister nog niet zeggen. Het verbod is opgenomen in het internationale scheepsafvalstoffenverdrag CDNI, waaraan ook Duitsland, België, Frankrijk, Luxemburg en Zwitserland deelnemen. Als al die landen het verdrag hebben geratificeerd, treedt het verbod in werking. In Luxemburg is dit onlangs gebeurd.