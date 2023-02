21-jarige vrouw uit Epe verongelukt op A28 • Acties in de regio voor Turkije en Syrië

De Stentor Nieuws UpdateDagelijks praten we je bij over het nieuws uit onze regio en daarbuiten. Met vandaag: een 21-jarige vrouw uit Epe is om het leven gekomen bij een ongeval op de A28 bij Zwolle en veel acties in de regio voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië.