39-jarige man uit Swifterbant om het leven gekomen door vuurwerk

Reddingsbrigade geeft tips: 7 dingen waar je op moet letten voor de nieuwjaarsduik

8:40 DEN BOSCH - Het is de beste manier om het nieuwe jaar in elk geval fris te beginnen: een frisse duik in ijskoud water. Maandag doen weer duizenden dappere Nederlanders mee met een van de vele nieuwjaarsduiken. Maar duik niet zomaar overal in, waarschuwt de Reddingsbrigade. Zeven tips.