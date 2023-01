Aad van Toor deelt zorgen over Bassie: ‘Gaat niet goed met hem’

Volgens Aad (80), die samen met zijn broer decennialang het duo Bassie & Adriaan vormde, kan Bas alleen nog zijn rechterhand bewegen. ,,Om zo de tv met de afstandsbediening te regelen. En voor de rest heeft-ie overal hulp bij nodig’, aldus de voormalig acrobaat en televisiester.



Het gaat al jaren niet goed met de gezondheid van de oud-clown, die onder meer kampt met een auto-immuunziekte en in een rolstoel zit. Maar het wordt ‘steeds een puntje erger’, vertelt Aad. ,,Er is nog geen hoop dat daar ooit verbetering in komt.”



Voor Bas is dat volgens zijn broer erg moeilijk. ,,Het is wat Bas regelmatig tegen me zegt: Aad, waar verdien ik dit aan? En dat verdient hij absoluut niet.”



Eerder vertelde Aad al in een interview met deze site dat Bas niet bij zijn tachtigste verjaardag in november was. ,,Zijn gezondheid laat dat niet meer toe.’’