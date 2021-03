Aantal aanbieders jeugdzorg rijst de pan uit: ‘Markt is geëxplodeerd’

Sinds gemeenten verantwoordelijk zijn voor jeugdzorg, is de markt geëxplodeerd. Voor de stelselwijziging in 2015 telde Nederland 384 jeugdzorgaanbieders. Volgens de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd zijn dat er nu ruim 6000 met Gelderland als onbetwiste koploper. En dat leidt tot grote problemen.

Dit blijkt uit onderzoek van Follow the Money in samenwerking met regionale media waaronder de Stentor. Opgevraagde cijfers van de Kamer van Koophandel, die voor twee vormen van jeugdzorg het aantal vestigingen telt, onderschrijven dit beeld.

Meer dan verdriedubbeld

De KvK registreerde in 2014 in totaal 1180 vestigingen waar jeugdzorg wordt aangeboden. Nu zijn dat er 4186, meer dan een verdriedubbeling. In de provincie Gelderland is de groei cijfermatig het hardst toegenomen van 175 vestigingen in 2014 naar 857 in 2021. In Overijssel groeide het aantal vestigingen van 99 naar 286 en in Flevoland ging het van 24 naar 124.

Versnipperde jeugdzorgmarkt

De groei van het aantal aanbieders heeft geleid tot een versnipperde jeugdzorgmarkt. Gemeenten zijn hier niet blij mee omdat ze de grip op de uitgaven verliezen. Inwoners die aangewezen zijn op jeugdzorg zien door de bomen het bos niet meer. In een relatief bescheiden gemeente als Putten (ruim 24.000 inwoners) waren in 2018 bijvoorbeeld 67 aanbieders actief, een jaar later waren dat er zelfs 95.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd noemt deze aanwas een onwenselijk. ,,De versnippering maakt de markt onoverzichtelijk, voor ons, maar ook voor gemeenten die zorg moeten inkopen’’, zegt hoofdinspecteur Jeugd en Gezondheid Korrie Louwes. ,,We hadden bij de invoering van de decentralisatie het tegenovergestelde verwacht. In plaats daarvan is de markt geëxplodeerd.’’

De jeugdzorguitgaven hangen als een molensteen om de nek van veel gemeenten. Jaarlijks lopen de miljoenentekorten op. Tot hier en niet verder, zeiden ze in Putten. Deze kleine Veluwse gemeente is erin geslaagd de kosten met minimaal 30 procent te drukken. Hieronder lees je hoe ze dat deden, maar ook of het genoeg is.