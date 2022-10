Aantal coronapatiënten in de regionale ziekenhuizen iets afgenomen, regio volgt landelijke trend

In het Deventer Ziekenhuis lagen vorige week 22 besmette personen op de verpleegafdeling. Dat zijn er nu 15. Ook het aantal patiënten in Gelre ziekenhuizen daalde flink, van 26 naar 16 waarvan één persoon op de intensive care ligt. In het ziekenhuis Isala in Zwolle ligt één persoon minder dan vorige week.

Landelijk beeld

Het is voor het eerst in zeven weken dat het RIVM een daling ziet in het aantal coronapatiënten. Of daarmee de najaarspiek is bereikt is echter nog niet te zeggen. Het aantal besmettingen ‘kan alle kanten op gaan’. ,,Het is moeilijk te voorspellen. We kunnen niet zeggen of het aantal positieve tests nu omlaag gaat, alsnog verder stijgt of een tijdje op dit plateau blijft”, zegt een woordvoerder.