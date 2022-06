In Lochem waren er de eerste maanden van dit jaar 13 inbraken meer dan dezelfde periode in 2021. Dat zijn 2,07 inbraken per 1.000 inwoners. In Gelderland staat Lochem daarmee op de tweede plaats achter koploper Nijkerk (2,61).

In Overijssel staat Deventer vijfde met 1,94 inbraken per 1.000 bewoners. In deze provincie is Oldenzaal koploper (2,77). Raalte is relatief het veiligst in Overijssel met slechts 0,19 inbraken per 1.000 bewoners.