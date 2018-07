Abe Lenstra Stadion dicht om bommelding, politie zoekt met honden

Eerder had voetbalclub sc Heerenveen op de website al gemeld dat het stadion 'tot nader order' gesloten is. Dat deed de club ook via Twitter. Om 9.00 uur volgt een update, aldus de club. De politie stelt een onderzoek in. Niet alleen het voetbalstadion, maar ook de gebouwen van Sportstad - met daarbij onder meer een locatie van het Friesland College - en de Abe Lenstra Boulevard blijven gesloten. Dat geldt ook om de trainingsaccommodatie van een aantal topturners. Leerlingen van het Friesland College die vandaag examens moeten doen, troffen vanochtend een gesloten deur en moesten de omgeving verlaten. Volgens sommige leerlingen zou het gaan om een bommelding. Inmiddels is de schoollocatie weer opengesteld. Een woordvoerder van de school laat deze krant weten dat de examens al begonnen hadden moeten zijn. ,,Er wordt bekeken hoe dat wordt opgelost."

In verband met een verdachte situatie is vanochtend de omgeving van het Abe Lenstra stadion in #Heerenveen afgezet. Wij zijn nu bezig met het instellen van een onderzoek. Dit betekent ook dat alle gebouwen van Sportstad en de Abe Lenstra Boulevard gesloten moeten blijven.

Onderzoek

Een woordvoerder van de politie in Friesland wil niet zeggen om wat voor verdachte situatie het gaat. ,,We zijn aan het onderzoeken wat er aan de hand is, meer dan dat kan ik er niet over kwijt. Maar er is veel politiebeweging, daarom hebben we een bericht uitgestuurd."



Omdat de melding van de verdachte situatie al vroeg kwam, zijn er volgens de politie geen mensen aanwezig in het afgezette gebied.