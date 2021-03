Afgebroken vakantie, thuisonderwijs en coronaproof daten: deze mensen vertellen hoe corona hun dagelijks leven veranderde

1 jaar coronaHet is inmiddels een jaar geleden dat de allereerste officiële coronabesmetting in Nederland werd vastgesteld. Wij vroegen lezers hun gevoel over 1 jaar corona met ons te delen. En dat deden ze massaal. Een jaar waarin ons dagelijks leven op kop ging en niks meer vanzelfsprekend is. ,,Het is heel anders dan hoe het was.”