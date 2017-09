Afgelastingen door kletsnat weekendweer

Horse Event Ermelo

De organisatie van het Horse Event heeft het hele programma van zaterdag afgelast. Drama voor de 17.500 mensen die een kaart hadden gekocht want de zaterdag was compleet uitverkocht. Maar ook drama voor alle medewerkers, standhouders en speciale gasten.

Wandelen over landgoed Eerde

Bij Landgoed Eerde in Ommen zouden gidsen van Natuurmonumenten met wandelaars op pad gaan. De uitgezette fietsroute blijft het hele jaar te fietsen, maar de stichting Open Monumentendag Ommen heeft wegens zwaar tegenvallende opkomst besloten de activiteiten bij Eerde voor de rest van de dag af te gelasten. Het boekje met de route is te koop bij Primera in Ommen.