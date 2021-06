Afscheid voor altijd: nog een laatste keer als juf Danielle voor de klas

Video Voor de ogen van Eduard uit Zwolle verscheur­de een Duitser zijn kaart voor de EK-finale van 1988

12:45 Het Nederlands elftal staat na zeven jaar weer op een eindtoernooi. Wat doet dat met het Oranjegevoel? De Stentor-verslaggever Vincent de Vries peilt de stemming in de regio. Vandaag is hij te gast in Zwolle, waar Oranjefans Eduard Lindeboom (47) en Renzo van de Vegte (48) uitleggen waarom het in het kielzog van het Nederlands elftal goed toeven is.